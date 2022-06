De 6 beste ideeën voor kleine badkamers

Na de renovatie heeft de badkamer een moderne look. We zien strakke lijnen, een minimalistisch design en natuurlijke materialen die het beeld bepalen. De donkere houten vloer en kast ogen zeer stijlvol. Dankzij de nerven van het hout krijgt de ruimte een bepaalde levendigheid en textuur. De douche past perfect in de smalle ruimte tussen de deur en een wasruimte. De glaswand is gemakkelijk schoon te maken en zorgt voor een fijne transparantie in de kamer, die nu erg ruimtelijk is. De verlichting speelt natuurlijk ook een belangrijke rol: de indirecte plafondverlichting creëert een aangename sfeer die de badkamer een nette en excellente look geeft!

Tot zover de prachtige ideeën voor de kleine douche. We wensen je alvast veel plezier met je nieuwe interieur. Blijf ons volgen, zodat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste trends.

