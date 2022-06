Een bunker in Vuren

We behandelen in dit artikel een bijzonder gebouw. Fort Vuren in Gelderland is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en herbergt onder andere deze bunker. Het Belgische architectenbureau B-ILD werd gevraagd om de bunker zo aan te passen dat deze bewoonbaar zou worden. Het project was onderdeel van een reclamecampagne waarbij mensen een weekend in de bunker zouden kunnen overnachten. Naar aanleiding van het succes van deze verbouwing heeft men in overleg besloten om de gemaakte aanpassingen en interieurkeuzes te behouden.