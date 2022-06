11 prachtige design keukens die je versteld doen staan!

Deze fantastische keuken badend in sprankelend wit is een visuele traktatie met de metalen componenten die het geheel wat meer smaak geven. De in het oog springende details in zeeblauw doen de kracht van deze witte keuken nog verder opleven, de heldere glazen hangende verlichting, verse bloemen met kanariegele vaas, de plafonddecoratie en warme houten vloer vormen wat boeiende details die een totaal nieuwe dimensie toevoegen aan deze lichte en heldere maar toch sober ingerichte keuken.