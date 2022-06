Modern huis met tijdloze stijl

Als je een liefhebber bent van de moderne stijl dan is deze woning waarschijnlijk uit je dromen gesprongen. De pure vormgeving, die we overal tegenkwamen, maakt dat het huis echt een slag apart is. Het is typisch een designhuis, omdat het huis uniek is en er goed over de details na is gedacht, alles, binnen en buiten, past goed bij elkaar. De bewoners hebben de beschikking over twee parkeerplekken behorende bij het huis. Daartussen ligt de tuin en een klein terras, waarop van het zonnetje genoten kan worden. We noemen typeren deze woning als een compleet familiehuis waarin alle moderne gemakken voor de bewoners aanwezig zijn. Een thuis om van te dromen!

Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën. Check deze woning voor inspiratie!