Klein huis met een warme uitstraling

Een prachtig herenhuis in het idyllische stadje Markdorf is vandaag het onderwerp van dit artikel. Deze historische stad ligt aan de zuidkant van Baden-Württemberg. De bewoners van dit huis hebben in totaal 160 vierkante meter tot hun beschikking. Deze woning heeft een nieuwe look gekregen waardoor deze bijzonder opvalt in het straatbeeld. Soms staat je voor de keuze: verhuizen of de woning verbouwen. Beide opties vragen veel tijd en geld, maar een optie, het verhuizen, vraagt je afstand te doen van je oude woonplek. Dat laatste kan soms lastig zijn als je erg gehecht bent aan je woonplaats. Daarom is een verbouwing vaak hetgeen waar mensen voor kiezen. In het geval van deze mooie woning is er zeker een behoorlijke update geweest van het wooncomfort. De bewoners hebben nu veel meer huis tot hun beschikking. De gevel is geopend en woonruimte binnen is groter en lichter. Door de gevel te openen stroomt er meer daglicht naar binnen waardoor de woonsfeer binnen in een woord geweldig is. Dit project bewijst dat je met goede ideeën je woning en dus letterlijk je leefomgeving kunt transformeren. Kijk met ons mee naar deze inspirerende woning!