Houten paradijs in New York

Voor de klant was het belangrijk om zowel te kunnen wonen als te werken in dit idyllische toevluchtsoord. Het huis is een waar multi-task paradijs geworden. Diverse kamers werden er ontworpen met het doel om diverse uiteenlopende zaken op hetzelfde moment in het huis te kunnen organiseren, zonder dat deze elkaar in de weg zouden staan. Het is nu mogelijk om bijvoorbeeld een kinderfeestje in één gebied van het huis te vieren, terwijl in een ander gedeelte van het huis de ouders van de kinderen samenkomen.

Het interieur is dus functioneel, maar heeft ook een onwaarschijnlijk mooi design, dat zich met de grote architectuurstijlen in de geschiedenis kan meten. Let bijvoorbeeld even op de prachtige houten structuur in het midden van de kamer, deze stroomt als het ware naar beneden als een waterval van hout.