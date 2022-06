Exotisch design: heldere kleuren voor thuis

Voor veel ontwerpers zijn vreemde culturen een onuitputtelijke bron van inspiratie. Designmeubelen en woonaccessoires met mooie etnische patronen zijn geliefde designproducten om thuis neer te zetten of aan onze vier muren te hangen. Van Senegal tot Rusland en van Marokko tot Mexico, deze exotische stijl is gebaseerd op traditionele patronen, kleuren en fabricagetechnieken en combineert traditionele elementen met modern design. Hieronder laten we je een bonte boel zien om je interieur exotisch en aantrekkelijk te maken. Of het nu gaat om fruit of design, de regel is: wat je van ver haalt is het lekkerst! Kijk met ons mee en laat je inspireren.