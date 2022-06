Designhuizen: nieuwe vormen voor je huis

De term designhuis is nog relatief jong , maar heeft zich in de afgelopen jaren gevestigd en is uitgegroeid tot een gangbare term. Maar wat betekent deze term eigenlijk? Een algemeen antwoord kunnen wij je niet geven, want het woord design wordt meer en meer als een beschrijvend adjectief gebruikt. We kunnen de term als volgt begrijpen: het ontwerp van een ontwerper of architect onderscheidt zich van de massa en daarmee is het huis of object uniek of gelimiteerd. Het predicaat design heeft dus een sterke kwalitatieve lading, en het drukt een soort exclusiviteit uit. Wonen in een designhuis is door het extra comfort een echte woonbelevenis. De huizen die we vandaag gaan bekijken vallen zeker onder de noemer design. Laten we niet langer wachten en kom mee voor een tour langs diverse schitterende designhuizen. Laat je inspireren!