Voor & Na: Een appartement waarin de tijd heeft stil gestaan

We herkennen de ruimte bijna niet meer terug op deze foto. De muren en de vloer zijn opnieuw betegeld, in een frisse olijfgroene kleur, en met een glansmiddel bewerkt. Het plafond is opnieuw geverfd. Het zonlicht dat via het raam binnenkomt geeft de ruimte een heldere en lichte uitstraling en heeft een reflecterend effect op het tegelwerk. Daarnaast is er een moderne wastafel geïnstalleerd en gemonteerd tegen een spiegel die de gehele wand bedekt. De spiegel zorgt er ook voor dat de ruimte visueel groter lijkt dan dat hij in werkelijkheid is.

Bovenin herkennen we een douchekop terug die we eveneens in de reflectie van de spiegel kunnen waarnemen. De beschikbare ruimte is optimaal benut. Wanneer je binnenkomt vind je links de wastafel en rechts de ruimte waar gedoucht kan worden.