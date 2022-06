Bonte woning met Barbie-sfeer

Hier zien we de zithoek van de woonkamer in detail. De open haard en het plafond geeft de witte omgeving een gezellig comfort: de designmeubels, het supermoderne lila en de felroze accenten brengen kleur in het geheel. In het plafond zien we verzonken led-spotjes die zorgen voor een optimale verlichting. In deze zithoek kun jij je helemaal overgeven aan je fascinatie voor moderne felle kleuren die je gemoed op een wonderlijke manier vrolijk stemmen en prikkelen.