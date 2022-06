homify 360°: Transformatie van een landhuis in Rahnsdorf

Bij het huis is een kleine veranda gerealiseerd, echt een plek om comfortabel op zondag een aantal uur door te brengen. Door het raam heb je een prachtig uitzicht op de tuin. De muur aan de linkerkant is bedekt met naaldhout planken die een sterke verbondenheid met de natuur suggereren. De oude gordijnen in het huis zijn verwijderd en later voor de creatie van de kussen gebruikt. Weer zo'n slimme manier van upcyclen! De kleine, witte hanglamp is bekleed met een emaillen laag en zet de kleine veranda in een gezellige licht.

Tot zover de tour door het landhuis in Berlijn. Wat een schitterende woning! We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen dan houden we je telkens op de hoogte van de nieuwste trends!

