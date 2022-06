Voor en Na: het is onherkenbaar geworden!

Vandaag bekijken we de bijzonder goed geslaagde renovatie van een oud en matig onderhouden appartement. Wat mooi is aan deze make-over is dat niet alles eruit gesloopt is en een geheel nieuw interieur is verwezenlijkt. Nee veel oude elementen zijn behouden gebleven en daardoor behoudt het appartement veel van zijn originele sfeer. Laten we snel kijken.