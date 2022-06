Inspiratie voor een grandioze keukenvloer

Natuurstenen vloeren zijn duurzaam, robuust en eenvoudig te onderhouden. Glanzend of mat, licht of donker, marmer of leisteen – de ontwerpmogelijkheden kennen geen grenzen. Het nadeel van deze vloeren is alleen de kostenfactor en het feit dat natuursteen zijn niet erg gemakkelijk te installeren is. Dat is echt een werkje voor een expert! Met een natuurstenen-vloer steel je direct de show bij collega's, vrienden en familie. En dat mag ook, want het is natuurlijk een vloer om trots op te zijn. Een net interieur maakt een goede indruk en zorgt voor een positieve woonsfeer. Echt de investering waard!