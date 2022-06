homify 360°: Modern vrijstaand huis in Birmenstorf

De eenvoudige dingen in het leven zijn het beste, dat weet iedereen. Daaronder valt de klassieke sandwich, maar ook het traditionele familiehuis. Eenvoudig kan dus heel bijzonder zijn, daarom gaan we in dit artikel een keer niet naar verre landen om te kijken naar futuristische gebouwen, maar blijven we in Europa en bezoeken het huis in Birmenstorf, een gemeente in het Zwitserse kanton Aargau. Het huis heeft een klassiek ontworpen uiterlijk, en past daarom fantastisch in zijn omgeving. Maar van binnen is het ontwerp erg modern en minimalistisch. Hoe ziet dit er precies uit? Het antwoord op deze vraag krijg je hieronder! Kom met ons mee voor een tour door het huis.