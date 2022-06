Voor en Na: chaos wordt schitterend appartement

In het verlengde van de keuken en eetkamer ligt de woonkamer. Ook zo’n plek die opvalt door heel veel sfeer en stijl. Het moderne met een vleugje rustieke elementen is hier wederom duidelijk zichtbaar. De fraaie trap voegt daar nog eens een klein industrieel tintje aan toe. En zo’n trap betekent dat het ook een ruim appartement is. Of misschien zouden we zelfs beter van een bovenwoning kunnen spreken. Over boven gesproken, zullen we ook daar even kijken?