Deens design: De Vipp Shelter

Deense ontwerpers staan bekend, en worden geroemd om hun simpele, functionele en esthetisch aantrekkelijke voorwerpen. De productontwerpers van Vipp creëren precies zulk soort voorwerpen: van stoelen tot lampen. De voorwerpen blinken uit in functionaliteit maar ook in elegantie, en dat voor al meer dan zeventig jaar. Eén van hun meest opvallendste en bekendste ontwerp is een pedaalemmer.

Tegenwoordig staat het bedrijf ook bekend om hun reeks van huishoudelijke voorwerpen waarbij de functionaliteit leidend is. Met deze Vipp Shelter gaat het bedrijf een stapje verder. Het besloot om een ingenieuze, geprefabriceerde ruimte te ontwerpen. De Vipp Shelter telt 55 vierkante meter en is bedoeld als een leefbaar industrieel object, inclusief alle voorwerpen en objecten die je in een normale woning ook zou verwachten.