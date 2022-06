Voor, tijdens en na: de aanleg van een leuke veranda

Het verschil met de eerste afbeelding is al heel erg groot. De fundering voor het terras is namelijk al aangelegd en de overkapping, de eigenlijke veranda, is al geplaatst. Afhankelijk van de bodemgesteldheid, moet bepaald worden hoe stevig het fundament van de constructie is. In sommige gevallen is een stevige paal in de grond al genoeg en in andere gevallen moet er eerst beton of cement gestort worden. Als je zelf aan de slag gaat, zorg dan in ieder geval dat het fundament stevig is.