Een huis met industriële flair

Een nis heeft altijd iets bijzonders. We herkennen ze al van duizenden jaren geleden: in de Griekse en Romeinse architectuur komen we ze vaak tegen in temples, in de middeleeuwse kerken en Kathedralen vormen ze de vaste standplaats van heiligenbeelden. In deze tijd vind je de nis in designinterieurs, die vaak speciaal op maat gemaakt zijn. De houten binnenwanden komen mooi naar voren tegen de achtergrond van de zuiver tinten van de wand. Boven en onder de nis is de nodige kastruimte gerealiseerd. Een handige plek om je bestek in op te bergen. De koffiemachine en de kleine retro radiootjes worden in deze nis op een schitterende wijze naar voren gebracht. Hier kun je ook heel mooi speciale, persoonlijke spullen neerzetten, zoals een sculptuur.