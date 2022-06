Een super uniek huis die het bekijken waard is!

In deze ruimte worden twee zaken gecombineerd die we maar wat graag in ons huis zien: een douche en een sauna. De laatste biedt de bewoners een uitstekende manier om in de avond lekker tot rust te komen. Het bezoek in een sauna staat in de Scandinavische landen te boek als zeer gezond en heilzaam. Deze woning sluit aan op de traditie van de thuissauna. Gewoon even een kleine opgieten en je bent zo een tijdje onder de pannen. We zoomen tot slot even in op de details van de douche.