Top 5 van de week: ideeën voor je hal en meer…

Het huis van onze dromen: we hebben er lang naar gezocht en uiteindelijk hebben we het gevonden! Nu hoeven we alleen nog maar na te denken over de inrichting. Maar hoe kun je je het huis vanaf de basis inrichten? Laten we eens kijken in deze nieuwe mini homify planningsgids: Met stap voor stap de keuzes inzake alle verschillende details en alle belangrijke stappen om in gedachten te houden om je nieuwe huis te transformeren tot het huis waar je altijd al had gedroomd.