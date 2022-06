Bauhaus als inspiratie voor een nieuwe woning

Kunnen modern en ouderwets hand in hand met elkaar gaan? Het antwoord is ja. Kijk maar naar dit huis. Een nieuwe en moderne woning die op de een of andere manier iets ouderwets heeft. We hadden het in de inleiding al uitgebreid over Bauhaus en dat is dan ook het ouderwetse element. Deze stijl is nog steeds modern, maar heeft ook een bepaalde vorm van authentieke charme die een beetje moeilijk is om te omschrijven. Maar begrijp je wel wat wij hier precies mee bedoelen? We hopen natuurlijk van wel!