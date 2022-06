10 doucheruimtes waarvoor je je bad zou opgeven

Van de douchebak tot aan de deuren, bekleding van de wanden en de kranen: dit zijn de elementen die de moderne douche extra uitstraling kunnen geven. Door het comfort dat ze bieden kunnen ze je hele badkamer vullen met een elegante stijl en flair die zo de ruimte karakteriseren. Als er niet echt ruimte is voor een bad dan is het zeker een overweging om de douche tot hoofdrolspeler te maken. In de komende 10 badkamers is dit het geval en dit resulteert in veel interessante variaties van douchecabines en inloopdouches om zo te kopiëren!