Een renovatie waar je mond echt van open valt!

We bekijken vandaag met name de woonkamer, keuken en eetkamer. Zoals duidelijk blijkt uit de foto's is wit de overheersende kleur; ideaal voor het vergroten van de ruimte en weerspiegelen van de natuurlijke lichtinval. Een andere slimme oplossing is dat de ruimte niet vol geplaatst is met meubilair en accessoires. Deze zouden zowel een visuele belemmering vormen als de doorstroming hinderen. Aan de rechterzijde zien we een grote ingebouwde kast ter grootte van de volledige muur. Ondanks de grootte zien we niets van deze kast! In het midden van de keuken werd een groot rechthoekig kookeiland geplaatst die de ruimte rationaliteit en elegantie verleend. Achter de keuken vinden we de eetkamer en ook hier zien we dezelfde eenvoud terug in het meubilair.