Een geweldige mix van oud en nieuw

Je ziet een leuk authentiek straatje zoals je het zou verwachten in een oud stadje of dorpje ergens in Zuid-Duitsland of Oostenrijk. En midden tussen al die bebouwing bevindt zich dan ook ons reisdoel. Een schitterend pand met een hele mooie oude voorgevel. Juist dat authentieke spreekt heel erg aan en het zou in een straat als deze dan ook geen gezicht zijn als hier ineens een hele moderne woning te vinden zou zijn. De gevel is prachtig gerestaureerd en voorzien van een frisse nieuwe verflaag. Het is nu eigenlijk al een mooi huis, maar wacht maar tot je de voordeur bent gepasseerd!