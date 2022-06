Elegant wonen in een Scandinavisch huis

De keuken is al even indrukwekkend als de woonkamer. En ook hier is weer een ruim eettafel te vinden. Handig ook als je thuis wilt werken of studeren. In deze lichte omgeving word je ongetwijfeld positief geïnspireerd. Het contrast tussen de natuurstenen vloer en de prachtige witte keuken geeft trouwens ook een erg dynamisch beeld. En in de zomer loop je hiervandaan zo naar buiten om van het heerlijk weer en de fraaie omgeving te genieten. Let tot slot ook even op het verlichtingsplan dat je hier kunt zien. ’s Avonds kun je nog steeds van een heerlijke lichte entourage genieten.