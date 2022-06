Lekker modern wonen op het platteland

De vierkante vormen zijn eigenlijk het eerste wat je opvalt als je de voorgevel van dit huis bekijkt. Een typisch kenmerk van moderne architectuur zou je kunnen zeggen. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat we kunnen zien. De grote schuifdeuren die toegang bieden naar het terras zeggen iets over de open structuur van het huis. Binnen en buiten lopen bijna naadloos in elkaar over en dat is vooral erg aangenaam als je in de zomer lekker van de omgeving wilt genieten. Dat kan trouwens niet alleen op deze plek, want we moeten je ook zeker de achterkant van het huis laten zien.