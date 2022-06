Bouwen op de helling van een heuvel of een berg is technisch gezien meestal lastiger dan het construeren van een woning op een vlakke bouwkavel. Maar afgezien van de technische aspecten, biedt het voor een architect wel een hele leuke artistieke uitdaging. En in dit geval valt je mond je ongetwijfeld open van verbazing, want er is een fantastische gelaagde villa ontstaan. Een heel erg modern geheel dat opvallend genoeg naadloos aansluit op de plek waar het is gebouwd. Kijk lekker mee en verbaas je over dit hele bijzondere en originele project. Met grote dank aan de Duitse experts van DI Architektbüro.