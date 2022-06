Voor en Na: van beter naar best

Een appartement inrichten valt nog niet altijd mee, zeker als de ruimte niet zo heel erg groot is. Een fout die heel veel gemaakt wordt is dat er te veel spullen in een kamer worden gestopt. Die overvloed aan meubels en accessoires kan dan voor een rommelig beeld zorgen. En dat was hier eigenlijk ook een beetje aan de orde, terwijl de afzonderlijke elementen eigenlijk best leuk waren om te zien. De vraag is nu vooral hoe je dit kunt verbeteren.