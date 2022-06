7 basics voor een stralend schoon huis!

Een prachtig huis, zonder enige vuiltje of rommeltje is een droom van ons allemaal, maar helaas is dit ideaalbeeld niet zo makkelijk te bereiken. Gelukkig zijn er allemaal huis, tuin en keukenmiddeltjes die ons helpen om iets dichterbij ons droombeeld te komen. En wat helemaal fijn is. Je hoeft er niet eens de deur voor uit. De meeste spullen liggen gewoon al in je huis. Met eenvoudige middelen als tandpasta, cola, snuiftabak en baksoda zien je planten er stralend uit, ruiken je schoenen lekker fris en bloeien je bloemen eindeloos door.