Achter deze gevel gaat een paradijs schuil!

In deze woonkamer is alles 100% zen. Het is duidelijk dat de inrichting geïnspireerd is op de Aziatische vorm van minimalisme, die roots zijn hier goed te herkennen. Wat we zo mooi vinden aan deze kamer is het sublieme uitzicht en de sfeervolle accessoires, schitterende kussens en een plant, die in de vensterbank gezet en gelegd zijn. Met een uitzicht als dit, in zo'n fijne sfeer, heb je toch geen televisie of home entertainment meer nodig!