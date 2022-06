Dubbele woning met een eigentijdse feel

Hier kijken we uit op het terras van de ene woning, enige meters verder ligt het terras van de andere woning. Er is dus een scheiding tussen de twee aangebracht, deels uit privacy overwegingen: soms wil je ook even op jezelf zijn. Je kunt wel stellen, dat bij de bouw van dit dubbele huis alles uit de kast gehaald is om het de bewoners naar de zin te maken. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij over deze woning, bij ons staat hij hoog in de top 10! Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën!

Altijd als een in een landelijke woning willen wonen, maar kon je het moderne comfort niet missen. In dit artikel laten we je een woning zien waarbij je het beste van beide werelden tot je beschikking hebt. Check it out!