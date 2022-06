De waarde van je huis verhogen? Doe het met deze low-cost aanpassingen!

De laatste tijd zijn walk-in closets erg populair, wellicht onder invloed van tijdschriften en mode blogs die ons echte droomvoorbeelden laten zien. En wat is nu zo'n walk-in closet? Dit is een extra kamer, eventueel naast de slaapkamer, waar je een open, functionele, comfortabele en stijlvolle kast plaatst. In sommige gevallen is de ruimte klein, in andere gevallen zijn ze groot en bevatten ze ook sofa's of grote spiegels.

Investeren in het creëren van zo'n walk-in closet verhoogt de waarde van je huis. Als je de ruimte hebt dan hoef je niet veel geld uit te geven om er een in te richten. Met een bescheiden budget koop je wat rekken met planken, ladeblokken en hangrekken. Of plaats wat onzichtbare planken van gerecycled hout tegen de muren. Een mooi velours gordijn vormt een prima deur voor je kast en ziet er luxueus uit. Natuurlijk zijn er meer geavanceerde opties en kun je er ook een laten ontwerpen door een professional.