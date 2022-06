10 dingen om direct uit je slaapkamer te verbannen!

Dit is een moeilijke gewoonte om afscheid van te nemen maar je telefoon in je slaapkamer betekent dat je jezelf overprikkelt en waarschijnlijk veel later gaat slapen dan je zou willen.

We weten dat homify verleidelijk is maar probeer wat tijd te maken voor de broodnodige rust. Meer slaapkamerinspiratie vind je in dit Ideabook: 10 kleine slaapkamers die groots zijn qua stijl.