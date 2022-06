Klein appartement? Zo richt je het in!

Het kan een uitdaging zijn om een klein appartement smaakvol en goed geproportioneerd in te richten. Niet teveel, niet te weinig. Met goed doordachte keuzes inzake meubelen en accessoires. Toch wordt het al snel overvol en is de gehele inrichting niet in balans. Dus hoe doe je dit? Een minimalistische inrichting in de juiste balans? Vandaag nemen we je mee naar een vakantiehuis in Portugal. Zeker de perfecte plek om te genieten van wat heerlijke warme dagen in de winter. Dit appartement ligt niet alleen op een prachtige locatie maar is ook in een perfecte balans ingericht met een mooi licht kleurenpalet en natuurlijke uitstraling. Kijk mee hoe je die perfecte harmonie creëert en kopieer dit in je eigen huis!