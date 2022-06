Bijzondere architectuur in Berlijn: the city of dreams

Vandaag laten we je een bijzonder huis in Berlijn zien, het interieurconcept van de ingang is al bijzonder en dat beloofd veel goeds voor het interieur. Het architectenbureau: Reichwaldschultz Architekten Berlin, wisten met veel zorg en stijl dit evenwichtige huis te creëren, dat schittert door zijn natuurlijke materialen en kleuren, maar ook zeer chique en ingetogen is.

Verder is het bijzonder dat de afzonderlijke ruimten van het huis samen lijken te vloeien in een prachtig harmonieus geheel. Het is een huis dat helemaal bij de stad Berlijn hoort, want als je ergens op de wereld innovatieve krachten, creativiteit en artistieke vrijheid vindt, dan is het wel in de Duitse hoofdstad. We houden je niet langer in spanning: kom met ons mee naar Duitsland en voel je vrij in the city of dreams!