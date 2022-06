Vijf inspirerende dakterrassen uit binnen- en buitenland

Het architectenbureau Karl Kaffenberger is verantwoordelijk voor de inrichting van dit dakterras. Het appartement waar dit dakterras onderdeel van is, staat in het historisch centrum van het Duitse Erbach en biedt uitzicht op het centrum, het kasteel en de nabijgelegen bergen. Het dakterras is ingedeeld in drie gedeelten: een gedeelte waarin wellness centraal staat, een gedeelte om te eten en een gedeelte om tot rust te komen. Op deze foto kijken we tegen de ingebouwde sauna en het daarbuiten geplaatste bad aan. Het dakterras is afgewerkt in sierlijk hout waarvan de kleuren mooi afsteken tegen de verschillende bloemen en planten. Bent u benieuwd naar het uiterlijk van de rest van het terras, neem dan hier een kijkje.

Geen tuin? Geen nood! Richt u blik omhoog en ga na welke mogelijkheden uw woning biedt tot het aanleggen van zo'n prachtig dakterras en laat deze vijf voorbeelden dienen als inspiratie!