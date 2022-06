homify 360°: Idyllisch landhuis in Toscane

Een beetje beschut, maar niet minder idyllisch, het leven is heerlijk onder de pergola. Vanaf hier heb je direct toegang tot diverse gebieden van het huis en het past precies bij het Toscaanse landschap. Let ook even op de natuurstenen muren, wijnstokken, rolluiken en de smeedijzeren elementen. Zet de pasta en de wijn op tafel, en jij bent helemaal klaar voor de Italiaanse zomer! De tafel biedt plaats aan genoeg mensen en ook als het regent- niet dat dit vaak gebeurd in Toscane- kun je gewoon buiten blijven eten. Het Toscaanse land heeft zo veel te bieden: een prachtige natuur, rustieke huizen, waarvan sommigen als decoratieve ruïnes prachtig in het landschap liggen, een heerlijk klimaat en een sublieme keuken. Dit huis is echt een droomhuis, dat toch heel bereikbaar is. Follow your dreams!

Tot zover de tour door het huis. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij! Alvast een heerlijke zomer gewenst. Misschien tot ziens in Toscane.

Zoek je het genot dichter bij huis, overweeg dan eens een privé-wellness!

Op ons forum wachten experts op jouw vragen!