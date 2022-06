homify 360°: Houten droomhuis in Vorarlberg

De hellende en smalle site was voor de architecten nogal een bouwkundige uitdaging. Het huis is gelegen in het pittoreske landschap van Oostenrijk en is verdeeld op een logische manier, alsof het er altijd al zo was. Het is een juweel van een huis geworden dat zich discreet en bescheiden in de omgeving presenteert, zonder in het landschap te verdwijnen. De strikte horizontale oriëntatie van het huis is op elke verdieping sterk benadrukt!