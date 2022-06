Top 5 van de week: van schuifdeuren tot wastafels!

In dit artikel gaan we je kennis laten maken met nieuwe vormen uit de wereld van de beeldende- en toegepaste kunst. Het verschil is soms lastig te maken, maar van oudsher stelt men dat een beeldend kunstwerk een reflectie op de werkelijkheid geeft, terwijl toegepaste kunst dit niet doet. Maar het hangt van je visie op kunst af wat je van dit onderscheid vindt. Feit blijft, dat er tegenwoordig veel nieuwe vormen en stijlen in de hedendaagse kunst ontstaan die een geweldige sfeermaker in je interieur kunnen zijn. Daarom laten we je in dit artikel een aantal bijzondere kunstwerken zien.