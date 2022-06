Van oude vochtige kelder naar hypermoderne en luxe wellness

In de voorheen sombere kelder vinden we zelfs een kleine wasruimte. De slimme mooie verlichting valt direct op. Niet alleen de spiegel is verlicht, ook aan de muur tegenover de spiegel is excellente verlichting opgehangen, waardoor het vertrek baadt in het licht. Elke ochtend of avond kom jij in deze wasruimte helemaal tot jezelf, nadat je heerlijk genoten hebt van een ontspannende sauna. Deze ruimte is eigenlijk onmisbaar in een wellness als deze. Het minimalistische ontwerp van het sanitair en de spiegel zorgt er voor dat je ook op visuele gebied niets te kort komt. Dit tijdloze design is gemaakt om vele jaren mee te gaan.

Dit project toont op indrukwekkende wijze aan hoe zelfs de meest donkere, sombere ruimte kan worden omgetoverd tot een ware oase van comfort!

We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen zodat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste trends.

