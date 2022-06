De 5 meest creatieve kaarsenhouders

Jack be nimble, Jack be quick, Jack jump over the candlestick – deze 5-delige kaarsenstandaardset is vernoemd naar dit Engelse kinderliedje. We zien de voetstappen van jack vormgegeven in de houten objecten. Want net als Jack in het rijmpje, is deze set een wonder van wendbaarheid en flexibiliteit. Met een paar eenvoudige stappen kunt u snel de vorm van de kandelaar veranderen hetgeen resulteert in een breed scala aan vormen en kleurencombinaties. Op een of andere manier ziet deze set er erg schattig uit. Misschien is het wel leuk om met deze houders de tafel te dekken voor een romantisch diner met een nieuwe geliefde.