homify 360°: Klein, betaalbaar en knus

Het terras klampt zich welhaast vast aan de lange zijde van het huis. De houten planken werden evenwijdig aan de gevel gelegd. Tijdens de warme maanden van het jaar is dit het gebied waar je als gezin kunt genieten. We kijken vanaf het terras, dat ietwat verhoogd is, over het glooiende landschap.

Het speciale systeem van diffuse open wanden, vloeren en plafonds zorgt voor een U-waarde van 0,10 W / m²K, dat is een erg laag jaarlijks energieverbruik en dus erg milieuvriendelijk! Naast een goede isolatie heeft het huis ook een uitstekende geluidsisolatie. Dus als je houdt van muziek maken, dan is dit huis een voltreffer. Hoewel je in dit vrijstaande huis geen last zult hebben van buren die klagen over het te hoge geluidsniveau.