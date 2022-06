Abstracte woning met een warme touch

Buiten in de tuin is er veel aandacht besteed aan een unieke look. In het midden is een open plek van beton gerealiseerd die een beetje te functie van een rustpunt heeft. In het oosterse design heeft het middelpunt van een tuin altijd een symbolische waard. In de avond loop je rond dit punt in de tuin en orden je jouw gedachten. Samen met een expert ontwerp je snel je droomtuin!