Kerst in rustige kleuren met hout en natuurlijke materialen

Het middelpunt van de kerstversiering vormt uiteraard de boom. In deze verbouwde schuur is de mooie grote boom het middelpunt. De inrichting van het huis is subtiel, een beetje rustiek, maar ook verfijnd. Deze smaakvolle boom past hier perfect bij en is versierd met een overvloed aan witte lichten die schitteren tussen de weelderige takken.

Plaats de boom in een mand of een emmer of verpak de basis in een eenvoudige zak van jute.