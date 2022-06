Historisch bakstenen huis in de landelijke stijl

De tuin van het huis draagt ook een deel van de geschiedenis in zich: er bevinden zich in de tuin delen van de voormalige stadsmuur van Langen. Het uiterlijk van deze muur past precies in het mediterraanse tuinconcept. De palmbomen en kiezels horen er ook helemaal bij. Dankzij het zitgedeelte is deze tuin in de zomer ideaal om buiten te eten of gewoon om lekker in te ontspannen. Ook in de winter is de tuin een sfeervolle plek, steek dan vooral de buiten haard aan, dit mag natuurlijk ook in de zomer!

Tot zover de tour door het schitterende historische bakstenen huis in de landelijke stijl. We hopen dat je net zo enthousiast bent als wij. Blijf ons volgen voor de nieuwste trends!

