10 kleine woningen voor het hele gezin

De mooie, moderne woning op de foto hierboven is maar liefst 121 vierkante meter groot, wat helemaal niet verkeerd is voor een wat kleinere woning. Er zijn twee garages die nog eens 34 vierkante meter aan ruimte bieden. En de loft is 26 vierkante meter groot. De woning heeft drie slaapkamers en een badkamer. Binnen is er ook een speciale wasruimte, een opslagruimte en een gang met ingebouwde kasten. Er is een grote keuken en het huis beschikt over een ruim terras.