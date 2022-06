Unione Militare, Rome—Studio Fuksas

Het architectonische landschap van de Europese steden is immer aan verandering onderhevig. Historische gebouwen en moderne, vooruitstrevende structuren wisselen elkaar af. Beiden vormen een harmonieuze mix tussen nieuw en oud. Hiernaast worden historische gebouwen niet alleen opgeknapt en gerenoveerd, ook worden sommige van hen met moderne materialen en ingrepen gereconstrueerd en bijgewerkt. Een mooi voorbeeld hiervan is dit negentiende-eeuwse gebouw in het historische centrum van Rome, niet ver van de befaamde Spaanse trappen. Het gebouw, de Unione Militare, dat eerder dienst deed als kantoor van de overheid, is door architect Massimiliano Fuksas vernieuwd en gemoderniseerd.