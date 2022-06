Betaalbare droomvilla!

Hier zien we het huis vanaf de straat. Het oogt modern en erg huiselijk. De ingang ligt op het noorden georiënteerd, terwijl de tuin op het zuiden ligt: erg gunstig dus! Dit is niet alleen belangrijk in technische zin, maar ook qua lichtval in huis. In het familiehuis kunnen zeven personen comfortabel samen leven onder één dak. Er is zelfs een kantoor geïntegreerd in het ontwerp van het huis, waarin je tot je beste werk komt. De leefgebieden, zoals de woonkamer en eetkamer liggen dicht bij elkaar. Voordat we een kijkje in het huis gaan nemen sommen we nog even de belangrijkste informatie voor je op:

Terrein: 423 m²

Bewoonbare oppervlakte: 158,5 m² kantoorruimte: 20,0 m²

Kosten :. 215 000 euro

Kosten / m²: 1.180 EUR / m²

Vloeroppervlak operationele kosten 2,90 EUR / m² per jaar