Voor & Na: De Gables, Londen

Het uiterlijk en de vorm van Londen is altijd aan verandering onderhevig, de groei van de stad heeft grote invloed op de prijs van onroerend goed. Dat de prijzen de pan uit rijzen blijkt wel uit de recente verkoop van een aantal garages voor een half miljoen pond, een slordige 690.000 euro! Voor een garage! Het mag dan ook geen verrassing zijn dat dit industriële pandje in noordwest Londen al snel werd opgekocht met de intentie het te renoveren en bewonen. Elke beschikbare meter in Londen lijkt wel omgevormd te worden tot woonruimte. Stallen, loodsen, kelders en zelfs kerken, niets is te gek. De kleine garage, ooit de werkplaats van een monteur is nu omgebouwd tot een modern huis met drie slaapkamers en twee afzonderlijke appartementen.