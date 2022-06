De renovatie van een Jugendstil villa

In Oostenrijk is recentelijk een prachtige renovatie en modernisering van een Art Nouveau villa gereed gekomen. Deze woning dateert uit 1911. De nieuwe eigenaren, een gezin van drie, wilde graag een authentieke en ruime woning, maar met het moderne comfort dat past bij het eigentijdse leven. Het resultaat van de renovatie is een spannende en grondig gesaneerde villa met een woonoppervlakte van maar liefst 207 vierkante meter leefruimte.

Naast de oude roots van deze woning is er nog iets bijzonders mee aan de hand, de dominante kleur in het interieur is namelijk wit. Wit is de kleur waar we erg vrolijk van worden. Het is ook een uitstekende kleur om te combineren met andere kleuren, dat komt door de stralende en zuivere kwaliteiten van wit. Het effect is daarom zeer koel in de huiselijke wereld van het vroeg twintigste eeuwse huis. Qua stijl kun je er ook alle kanten mee uit, want of deze nu Scandinavisch, romantisch of minimalistische is: wit past echt overal bij. We nemen je graag mee door dit prachtige huis. Laat je er door inspireren en voel je vrij om lekker creatief aan de slag te gaan: ontwerp je droomhuis!